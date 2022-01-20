Известная модель и блогерша Анна Неплях, которая сейчас отдыхает в Мексике, решила также показать, как нежится у бассейна даже в дождливую погоду.

Как сообщает Politeka.net, популярная Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина Вселенная", стала довольно популярна в сети, поэтому часто выкладывает в Инстаграм разные кадры. Девушке нравится демонстрировать фигуру, она всячески акцентирует внимание на своих формах и подчеркивает их довольно яркими нарядами.

«Коротко о моём желании уезжать😭» - пишет Анна под соблазнительными кадрами. На них она позирует в белой мокрой рубашке, которую оставила лишь частично застегнутой. Причем на кадрах можно заметить, как девушка нежится в такую погоду – ей просто не хочется уезжать.

«Даааа😂😢😢 я тоже так из Мексики уезжаю))) и потом все время составляю план следующей поездки 😍🙌🔥; Вау🔥❤️; Такая энергия ✨; просто состояние души сейчас!🙏🏼; До чего красиво!!!!💔; блин, это как из фильма какого-то, настолько ж красиво; Welcome to Mexico, sweetie; 😍какая атмосфера».

Также Неплях выложила в сторис очаровательное фото, на котором предстала во всей красе.

На снимке Анна запечатлена в интересной локации – это просторная комната с панорамным окном и красивой мебелью. Перед камерой она появилась в ярко-желтом "зефирном" платье с пышными слоями, которое подчеркнуло фигуру и женственные изгибы тела красотки. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице аккуратный макияж, она не смотрит в камеру. Девушка никак не подписала свою фотографию.

Напомним, В сети всплыли фото "Мисс Украина Вселенная" Неплях в подростковом возрасте: "С детства готовилась к...".

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