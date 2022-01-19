Известный украинский музыкант, лидер группы "Тик" Виктор Бронюк, который похудел на 30 килограммов, поделился с поклонниками новым фото с отдыха.

Как сообщает Politeka.net, 42-летний украинский певец и лидер группы "Тик" Виктор Бронюк, который похудел на 30 килограммов, в своем Instagram часто делится с поклонниками личными фото и видео.

На этот раз похудевший Бронюк опубликовал фото с роскошного отдыха с женой.

"Друзья, наш отпуск с женой в самом разгаре. Эмоции переполняют. Хочу поделиться с вами своими впечатлениями.

Мы так давно мечтали поехать в круиз по Карибским островам. Уже открыли американскую визу, но всегда что-то отвлекало. И вот наконец решились", - написал Бронюк.

Музыкант опубликовал несколько фото, на одной из фотографий он шел по пляжу без футболки, демонстрируя фигуру.

"Конечно, да! С впечатлениями! Кайфового отдыха!", "Хорошего отдыха🔥", "Супер🙌а как же😉 обязательно делится своими впечатлениями 🏜️😉🌊😉🍽️😉", "Молодцы!!❤️❤️❤️", "Клааас!!!! Побольше таких фото 😉👍 ", - написали поклонники.

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