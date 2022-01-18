Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - успішна українська співачка і блогерка. Зірка нещодавно збільшила собі губи і схудла, але це не все, що хотіла артистка в собі змінити. Ще артистка не подобався розмір бюста, тому блогерка вирішила зробити пластичну операцію по збільшенню. На нових кадрах в Instagram Слава Дьомін показала Анну після операції.
На кадрах Трінчер піднялася з дивана і склала руки під своїм новим бюстом.
"Ну ось що робити з цим Євгеном Таллером. Постійно ображає ведучих. Пора в Печерський суд на нього подавати. Думає, у нього вийшов фільм "Любов і блогери" і тепер все можна", - написав Дьомін на кадрах.
"Аненчка, вибач будь ласка, вибач...",- привітався в ролику Слава і продовжив жартувати над Євгеном.
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Нагадаємо, Анна Трінчер, яка перенесла операцію, зважилася показати, як виглядала в школі
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Також Politeka повідомляла, що зірка" Скаженого весілля " Трінчер чесно відповіла, чому зважилася на пластичну операцію