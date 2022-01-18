Олександра Зарицька у своєму Instagram розповідає про найважливіші новини гурту, повідомляє Politeka.net. Цього разу співачка оголосила, що KAZKA візьме участь у великому музичному фестивалі в США.
Запис зірка підкріпила знімком, на якому постала з бузковим волоссям і сяючому платті, в такому ж стилі були одягнені інші члени гурту.
"Ууууу ⚡ ️ ⚡ ️ ⚡️
Раді повідомити 😏
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У березні 2022 гурт KAZKA представлятиме Україну на одному з найбільших музичних фестивалів у світі @sxsw 💜 що проходить у Техасі. Цей виступ стане відправною точкою нашого туру по США🚀
Важко передати вам, як сильно я чекаю його. Тому що тепло+США+фестиваль = ♾❤️🔥", - написала Олександра Зарицька.
Публікація швидко зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Кращі 🔥🔥❤️❤️❤️😍😍", "які стильні", " красуня ти наша💞 ✨ 💗", " неймовірно рада що ваша група буде подорожувати по світу❤️🔥 🔥❤️", " прекрасна новина😍", - написали користувачі мережі.
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