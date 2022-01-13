Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "МастерШеф" на телеканале "СТБ". Она прославилась благодаря своей победе на кулинарном проекте в 3 сезоне. Сейчас Мартыновская является совладелицей ресторана "Les Foodies" в Париже. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз судья "МастерШеф" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Мартыновская в 2020-ом году официально развелась. На кадрах Ольга Мартыновская откровенно рассказала, как знакомится с мужчинами и что отвечает им на вопрос, когда спрашивают, чем она занимается.

"По секрету расскажу вам, что когда со мной знакомятся мужчины, на вопрос - "Чем ты занимаешься" я скромно говорю - повариха я", — выдала Ольга Мартыновская.

Как известно, шеф-повару приписывают роман с коллегой по "МастерШефу" Владимиром Ярославским.

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