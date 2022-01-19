Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, появилась в компании двух известных телеведущих Юрия Горбунова и Кати Осадчей в честь праздника.

Группа KAZKA, завоевав большую популярность в Украине, бывает на разных мероприятиях, сообщает Politeka.net. В этот раз коллектив выступил, в честь праздника Крещения.

На мероприятии присутствовали и другие звезды, в частности, певец Олег Скрипка.

Александра Зарицкая засветилась в компании Кати Осадчей и Юрия Горбунова, фото последний опубликовал в своем Инстаграм.

"Как в сказке😄", - написал Юрий Горбунов.

Примечательно, что солистка KAZKA недавно сильно похудела, и стала выглядеть лучше даже, можно сказать, затмила своей красотой Катю Осадчую.

Публикация быстро собрала более 7000 лайков и много комментариев.

"С праздником всех 🔥🔥🔥🔥🙌🙌🙌", "Настоящая сказка!!!!! 😍😍😍😍😍", "Сашуля ты просто очаровашка !!!", "Блиннн,вы такие классные )", "Блин вы такие суперовые", - написали пользователи Сети.

Отметим, звезды побывали в гостях у семьи Джуринских, которая занимается автомобильным бизнесом в Украине.

По словам телеведущей, это отличная традиция - так отмечать Крещение.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая заикнулась, что покинет страну ради важного события

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