Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, сообщила важную новость, которая касается их коллектива и рассказала об отправной точке для тура.

Александра Зарицкая в своем Инстаграм рассказывает о самых важных новостях группы, сообщает Politeka.net. В этот раз певица объявила, что KAZKA примет участие в крупном музыкальном фестивале в США.

Запись звезда подкрепила снимком, на котором предстала с сиреневыми волосами и сияющем платье, в таком же стиле были одеты остальные члены группы.

"Ууууу ⚡️⚡️⚡️

Рады сообщить 😏

В марте 2022 группа KAZKA будет представлять Украину на одном из крупнейших музыкальных фестивалей в мире @sxsw 💜 проходящем в Техасе. Это выступление станет отправной точкой нашего тура по США🚀

Трудно передать вам, как сильно я жду его. Потому что тепло+США+фестиваль = ♾❤️‍🔥", - написала Александра Зарицкая.

Публикация быстро собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Лучшие 🔥🔥❤️❤️❤️😍😍", "какие стильные", "Красотка ты наша 💞✨💗", "Невероятно рада что ваша группа будет путешествовать по миру ❤️🔥🔥❤️", "Прекрасная новость 😍", - написали пользователи Сети.

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