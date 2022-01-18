Александра Зарицкая в своем Инстаграм рассказывает о самых важных новостях группы, сообщает Politeka.net. В этот раз певица объявила, что KAZKA примет участие в крупном музыкальном фестивале в США.

александра зарицкая

Запись звезда подкрепила снимком, на котором предстала с сиреневыми волосами и сияющем платье, в таком же стиле были одеты остальные члены группы.

"Ууууу ⚡️⚡️⚡️

Рады сообщить 😏

Популярные статьи сейчас

Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»

Не стало звезды "Моей прекрасной няни": "Создал десятки ярких образов в кино и театре"

Елена Кравец вывела на красную дорожку дочь-красотку: как сейчас выглядит Маша, которая с 15 лет живет отдельно

Репяхова призналась, где сейчас живет с Виктором Павликом, у которого квартирный спор с бывшей: "Не секрет..."

Мартыновская кардинально изменила о себе мнение фанатов «Мастер Шеф»: «В качестве судьи ей нет…»
Показать еще

В марте 2022 группа KAZKA будет представлять Украину на одном из крупнейших музыкальных фестивалей в мире @sxsw 💜 проходящем в Техасе. Это выступление станет отправной точкой нашего тура по США🚀

Трудно передать вам, как сильно я жду его. Потому что тепло+США+фестиваль = ♾❤️‍🔥", - написала Александра Зарицкая.

Публикация быстро собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Лучшие 🔥🔥❤️❤️❤️😍😍", "какие стильные", "Красотка ты наша 💞✨💗", "Невероятно рада что ваша группа будет путешествовать по миру ❤️🔥🔥❤️", "Прекрасная новость 😍", - написали пользователи Сети.

Напомним, похудевшая Зарицкая из KAZKA похвасталась натуральной красотой после ванны

А еще Politeka писала, что партнер Зарицкой по "Танцям з зірками" Мешков поразил другой внешностью

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая решила еще скинуть килограммы, неожиданные кадры