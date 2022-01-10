В сети опубликовали две фотографии известной украинской певицы Александры Зарицкой с разницей в год и показали невероятные изменения во внешности.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице телепрограммы "Зірковий шлях" в Instagram обнародовали два фото известной украинской певицы, солистки группы Kazka и участницы проекта "Танці з зірками" Александры Зарицкой с разницей в год, чтобы показать, как она изменилась.

"Певицу Сашу Зарицкую не узнать 😱 За год 29-летняя солистка группы KAZKA невероятно изменилась. Как вам "новая" Саша? Делитесь в комментариях 🤍", - написали на сторніці.

Как видим, изменения действительно колоссальные. Заметим, что за год Александра Зарицкая похудела на 20 килограммов. Сама певица призналась, что лишние килограммы "ушли" и во время ее участия в шоу "Танці з зірками", ведь репетиции отнимали много сил и энергии.

Некоторые поклонники даже сравнили Зарицкую с известной певицей Адель.

"Она хороша в любом виде ❤️ ", "Сашка в любом весе хороша, но она большая молодец ✊🏻❤️ ", "Саша супер. Такая худенькая стала 😍", "Супер молодец ❤️", " Саша лучшая была и будет всегда 🔥🔥🔥😍❤️", "🔥🔥🔥🔥 Александра невообразимая 🔥🔥🔥🔥 прекрасная 🔥🔥🔥🔥 несравненная🔥🔥🔥", " 👏 Красотка, похудела 👏😍", "Как Адель", "Адель", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что Зарицкая из KAZKA озадачила рассказами об отдыхе в Грузии: "Успела и поплакать, и...".

Напомним, что солистка KAZKA Зарицкая наконец раскрыла, с кем улетела в Тбилиси: экстремальные кадры

Также Politeka писала, что Зарицкая из KAZKA с кольцом на пальце сообщила, что влюбилась: "Какой дерзкий взгляд".