Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли взбудоражила новым появлением на публике со старшей дочерью.

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Анджелины Джоли появились множественные фото с актрисой и ее детьми на прогулке. Причем в этот раз в центре внимания оказалась не сама актриса, а ее дочь Захара.

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Так, недавно стало известно, что звезда продолжит свою благотворительную деятельность, отказываясь сниматься в новых фильмах. А недавно 46-летняя звезда отправилась на шопинг со своей 17-летней дочерью Захарой, которая сменила прическу.

Как обычно, Джоли на прогулке появилась вся в черном - в классическом кашемировом пальто, шерстяном платье и кожаных сапогах, дополнив образ черно-белой сумкой.

А вот ее дочь отличилась с новой прической, сделав маленькие косы с искусственными локонами бирюзового цвета.

«Анджелина Джоли с детьми Мэддоксом и Захарой в Нью-Йорке. 17 января 2022 г» - сказано в подписи под кадрами.

Также в Инстаграм решили сравнить, как выглядит актриса сейчас и выглядела 20 лет назад.

«2000 vs 2021?», - подписали фото авторы аккаунта. В комментариях поклонники оставили своей любимице массу теплых слов.

Стоит отметить, что в молодости Анджелина Джоли славилась дерзким характером, а ее выходки ставали поводом для обсуждения в прессе. Впрочем, сейчас актриса счастливая мать шестерых детей, которая больше не попадает в скандалы за исключением бракоразводного процесса с ее мужем, голливудским актером Брэдом Питтом.