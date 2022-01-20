Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Анджелины Джоли появились множественные фото с актрисой и ее детьми на прогулке. Причем в этот раз в центре внимания оказалась не сама актриса, а ее дочь Захара.
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Так, недавно стало известно, что звезда продолжит свою благотворительную деятельность, отказываясь сниматься в новых фильмах. А недавно 46-летняя звезда отправилась на шопинг со своей 17-летней дочерью Захарой, которая сменила прическу.
Как обычно, Джоли на прогулке появилась вся в черном - в классическом кашемировом пальто, шерстяном платье и кожаных сапогах, дополнив образ черно-белой сумкой.
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А вот ее дочь отличилась с новой прической, сделав маленькие косы с искусственными локонами бирюзового цвета.
«Анджелина Джоли с детьми Мэддоксом и Захарой в Нью-Йорке. 17 января 2022 г» - сказано в подписи под кадрами.
Также в Инстаграм решили сравнить, как выглядит актриса сейчас и выглядела 20 лет назад.
«2000 vs 2021?», - подписали фото авторы аккаунта. В комментариях поклонники оставили своей любимице массу теплых слов.
Стоит отметить, что в молодости Анджелина Джоли славилась дерзким характером, а ее выходки ставали поводом для обсуждения в прессе. Впрочем, сейчас актриса счастливая мать шестерых детей, которая больше не попадает в скандалы за исключением бракоразводного процесса с ее мужем, голливудским актером Брэдом Питтом.
Напомним, что Джоли в шелковой блузке засветила лишнее: "Умеет завлечь".
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