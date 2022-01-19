Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая в браке с 2017 года. При этом по словам возлюбленных, к моменту свадьбы их роман длился уже два года.
Супруги воспитывают двоих общих сыновей: 4-летнего Ивана, и Даниила, которому 19 января исполняется пять месяцев. В новом посте Юрий Горбунов поздравил сына с этой датой и поделился семейными фотографиями.
«Нам сегодня 5 месяцев! Да все быстро!! Расти сынишка здоровым и счастливым!!!», - написал артист.
«Поздравляю нас», - написала Екатерина Осадчая.
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Отреагировала на пост и певица Оля Полякова, она в комментариях оставила сердечки и огоньки.
Пользователи Сети поздравляют звездных супругов, и желают их ребенку долгой и счастливой жизни. "Поздравляю🙌❤️ Пусть всё будет хорошо у малыша и его прекрасных родителей", "Всех благ Вам, и малыши самое главное здоровья", - пишут в комментарриях.
Напомним, Осадчая в элегантном костюме после Таиланда показала, как снимала первый в новом году выпуск "Світського життя": "Соскучились?"
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