Талеведущий и актер Юрий Горбунов похвастался семейной идиллией на своей странице в соцсети.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая в браке с 2017 года. При этом по словам возлюбленных, к моменту свадьбы их роман длился уже два года.

Супруги воспитывают двоих общих сыновей: 4-летнего Ивана, и Даниила, которому 19 января исполняется пять месяцев. В новом посте Юрий Горбунов поздравил сына с этой датой и поделился семейными фотографиями.

«Нам сегодня 5 месяцев! Да все быстро!! Расти сынишка здоровым и счастливым!!!», - написал артист.

«Поздравляю нас», - написала Екатерина Осадчая.

Отреагировала на пост и певица Оля Полякова, она в комментариях оставила сердечки и огоньки.

Пользователи Сети поздравляют звездных супругов, и желают их ребенку долгой и счастливой жизни. "Поздравляю🙌❤️ Пусть всё будет хорошо у малыша и его прекрасных родителей", "Всех благ Вам, и малыши самое главное здоровья", - пишут в комментарриях.

Напомним, Осадчая в элегантном костюме после Таиланда показала, как снимала первый в новом году выпуск "Світського життя": "Соскучились?"

Как сообщала Politeka, Осадчая сравнила закаты солнца в Таиланде и в Украине: что из этого вышло, "Такая редкость..."

Также Politeka писала, что Горбунов после райского отдыха в Таиланде поразил разочарованным видом в Киеве: «Лето прошло»