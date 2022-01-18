Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и детьми на днях отдыхали в Таиланде, сообщает Politeka.net. Пара радовала поклонников фото с райского места, но на днях семья вернулась домой.
В новом видео телеведущая решила сравнить закаты солнца в Таиланде и в Киеве. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Сначала на кадрах красотка улыбалась, позируя в прозрачной воде, а позже звезда сняла себя во дворе своего дома. Теплую и райскую обстановку сменил, снег и холод в столице.
"Закат солнца в Тайланде vs закат солнца в Украине", - написала Катя Осадчая.
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За три часа публикация собрала почти 10 тысяч лайков и много комментариев:
"Это просто 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Красотка!!! 👍👍👍👍👍", "Хорошо и там, и там 😍", "Катерина, вы сама, как солнышко🥰", "Люблю Вас такую девчонку... без макияжа, прически, а КРАСОТОЧКА", "Екатерина, вы нереально настоящая!! В настоящее время это такая редкость. Одни вареники на все лицо и…", "очень красивая женщина ❤️😍".
Напомним, Осадчая показала лицо без грима и с морщинками, как на самом деле выглядит ведущая "Світського життя"
Как Politeka писала, что Осадчая в компании Горбунова поделилась с украинцами кусочком лета
Также Politeka сообщала, что загорелая Осадчая в красном купальнике взялась за весло ради сына и Горбунова