Известные телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая еще на днях отдыхали в Таиланде, а уже сейчас дома в Киеве - звезда решила сравнить закаты в двух разных местах.

Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и детьми на днях отдыхали в Таиланде, сообщает Politeka.net. Пара радовала поклонников фото с райского места, но на днях семья вернулась домой.

В новом видео телеведущая решила сравнить закаты солнца в Таиланде и в Киеве. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Сначала на кадрах красотка улыбалась, позируя в прозрачной воде, а позже звезда сняла себя во дворе своего дома. Теплую и райскую обстановку сменил, снег и холод в столице.

"Закат солнца в Тайланде vs закат солнца в Украине", - написала Катя Осадчая.

За три часа публикация собрала почти 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Это просто 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Красотка!!! 👍👍👍👍👍", "Хорошо и там, и там 😍", "Катерина, вы сама, как солнышко🥰", "Люблю Вас такую девчонку... без макияжа, прически, а КРАСОТОЧКА", "Екатерина, вы нереально настоящая!! В настоящее время это такая редкость. Одни вареники на все лицо и…", "очень красивая женщина ❤️😍".

Напомним, Осадчая показала лицо без грима и с морщинками, как на самом деле выглядит ведущая "Світського життя"

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