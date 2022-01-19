Как пишет Politeka.net, бурная дискуссия разгорелась под новым постом на странице шоу «Мастер Шеф» в Инстаграм. Уже не за горами премьера новых выпусков проекта, в котором должны принять участие самые яркие участники других сезонов.

Очередной объявленной участницей «МастерШеф. Битва сезоно» стала Настя Кобыляцкая. В свое время девушка стала победительницей сезона «МастерШеф. Кулинарный выпускной», а позже участвовала в «МастерШеф. Профессионалы».

После своего первого появления на «Мастер Шеф» Настя продолжила учиться на кондитера в школе Алена Дюкасса в Париже. С тех пор она работает шеф-кондитером и проводит мастер-классы для детей и взрослых.

Впрочем, новости о ее участии в новом сезоне проекта обрадовались далеко не все поклонники шоу.

«Только не она», «Да нууу!! Есть участники поинтереснее», «Эта особа больше всех раздражает выскочка», «Это будет тяжёлый сезон ) Самые яркие участники будут чудить по полной», «Зачем брать тех, кто уже и так 2 раза участвовал?!», «Только не она самая неприятная выскочка», «Шо опять…..точно смотреть не буду», - пишут люди.

Напомним, в "Мастер Шеф. Битва сезонов" появится всеми любимый участник.

Как сообщала Politeka, победитель "Мастер Шеф" Шинкарев рассказал, что вырезали из эфира и о конфузах соперников.

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