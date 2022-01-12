Шоу "Мастер Шеф" выходит на экраны уже более 10 лет, пишет Politeka.net. За это время украинцы узнали имена талантливых кулинаров, а те приняли решение сняться в новом сезоне "Мастер Шеф. Битва сезонов".

Так, финалист шоу "МастерШеф. Профессионалы-2" Александр Цвигун снова появится на проекте. Об этом сообщается в официальной группе программы.

"Нас снова будет удивлять финалист «МастерШеф. Профессионалы»-2, талантливый кулинар с оригинальным взглядом на еду, продукты, техники и вкусы – Александр Цвигун", - говорится в сообщении.

За час публикация собрала около 12 тысяч просмотров и много комментариев:.

"🔥🔥🔥 долгожданный участник 😅", "ООО, это будет интересно! 🤪🔥Сашу жду больше всего"", "Саша супер ещё Эдика давайте 🔥🔥🔥", "Так болела за Сашу тогда, и сейчас буду Он ТАЛАНТИЩЕ", "Блин, я запуталась от такого количества офигительных участников и не знаю даже за кого болеть. Огненный сезон❤️🔥 ждуууу", "Я думал кто-то из детского сезона! Саша, без обид! Просто не узнал!".

Напомним, что "Мастер Шеф. Битва сезонов", рассекречены участники и дата премьеры

А еще Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал украинцам, что делать, если детям не нравится новое меню в школах

Также Politeka сообщала, что "Мастер Шеф. Битва сезонов", Хименес-Браво слил кадры со съемок