Как сообщает Politeka.net, популярная певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка", после проекта и расставания с возлюбленным Андреем Задворным, отправилась на отдых в далекую Африку. Теперь в своем Instagram красотка часто выкладывает фото и видео своих приключений в Танзании.

Так, в этот раз Злата поделилась душещипательными кадрами из африканской деревни, где познакомилась с местными жителями и провела время с местными детьми. В подписи к публикации Огневич поделилась своими мыслями о том, как другие люди влияют на ее жизнь.

"Все чаще я задумываюсь о каждодневном вкладе других людей в мою жизнь. И о дарах, которые делают эту самую жизнь гораздо ярче, насыщеннее. Одна Планета, но версий этой самой реальности множество и каждому под силу выбрать, в какой из них сейчас хочется жить и поможет в этом – благодарность. Умение жить из состояния благодарности, признавая вклад других в твою, в мою, в нашу жизнь", - поделилась размышлениями певица.

Напомним, "Холостячка" Огневич после отпуска в одиночестве заговорила о любви: "Даже грустно немного...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич в розовом мини-купальнике показала, чего лишился Задворный: "Очень эффектная".

Также Politeka писала, что Победитель "Холостячки", бросивший Злату Огневич, озадачил просьбой: "В кои-то веки без…".