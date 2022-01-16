Известная певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич решила поэкспериментировать с образом и показала тату в оригинальных местах.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка", решила провести насыщенный отдых в Африке. Причем она не стала брать с собой компанию, а решила побывать на отдыхе в одиночестве, чтобы избежать лишних сплетен.

Так, в этот раз исполнительница перед отбытием домой решила показать в Инстаграм ряд фото, сделанных на жарких пляжах Танзании. Причем Злата по этому поводу даже «приоделась». По словам Огневич, она давно хочет сделать тату, просто не знает, какое именно и в каком месте.

Решив немного преобразить себя, Огневич сделала временное тату, даже не одно – на бедрах, талии и с разных сторон они преобразили ее, дополнив вид в розовом бикини.

Злата является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный. Однако, их отношения быстро закончились.

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