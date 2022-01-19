Группа KAZKA, завоевав большую популярность в Украине, начали все чаще появляться на различных мероприятиях и рассказывать о своих успехах, сообщает Politeka.net. Также сама Александра начала впечатлять преображениями и элегантными образами на публике.

Вечером 18-го января Александра выступала перед поклонниками и коллегами в честь праздника Крещения. На мероприятии присутствовали разные звезды, в том числе и Катя Осадчая, ее супруг Юрий Горбунов и их сын.

Сама Катерина насладилась пенимем Зарицкой и подметила, что это был первый случай, когда она наблюдала за кем-то не по работе.

"Я впервые на концерте, просто как зритель", - пишет Осадчая.

Ранее мы писали, что Зарицкая решила в 2021 году попробовать свои силы на проекте "Танці з зірками", где ее партнером стал Юрий Мешков. Пара заняла пятое место и за время съемок Александре удалось скинуть около 20 кг, а всего за 2021 год скинула около 30 кг.

После проекта Зарицкая намекнула, что Юра не просто партнер по танцам и он уже недавно снялся в клипе звезды "Автоответчик". Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая заикнулась, что покинет страну ради важного события

А еще Politeka писала, что Зарицкую не узнать после похудения на 20 кг, как сейчас выглядит солистка KAZKA

Также Politeka сообщала, что похудевшая на 20 кг Зарицкая из KAZKA покорила видом в стильном образе