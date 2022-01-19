Известная украинская актриса, Ольга Сумская, похвасталась интересным снимком на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной украинской актрисой, которая с 83-го года радует своим творчеством. Звезда снимается в кино и играет роли в театре, получив за свой талант звание народной и заслуженной артистки Украины.

Ольга Сумская активно ведет страницу в соцсети, где часто делится с поклонниками подробностями жизни, и любит показывать себя.

В новом посте актриса показала снимок, на котором она изображена крупным планом. Ольга Сумская позировала в сиреневом костюме с декольте.

"С праздником Крещения, друзья! Сегодня не ныряю, потому что на съемке весь день ... но дома вечером теплая ванна - тоже будет замечательно! Вся водичка сегодня очищает!» - отметила артистка.

Ольгу Сумскую засыпали комплиментами.

"Ольга Вячеславовна вы самая прекрасная женщина во всем мире, вы королева красоты», «очаровательная», «красивая женщина», «Красавица", " очаровательная Ольга🦋 просто чудо!",- писали в комментариях.

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