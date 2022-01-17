Известный актер, народный артист Украины Алексей Горбунов жестко пропесочил детище Владимира Остапчука комедию "Любовь и блогеры", в которой снялись Анна Тринчер и Ольга Сумская.

Так, 60-летний Горбунов записал обращение к звездам, которое опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм. Народный артист высказал все, что думает о новой украинской комедии "Любов и блогеры". Слов при этом не подбирал.

"Кто за эту х... отвечать будет? Когда ответственность включится? Блогерам советую посмотреть "Свингеры" и "Свингеры 2". Я думаю, что это примерно такого же качества кино и такого же качества актерское исполнение. Вызовите меня на беседу! Я расскажу вам, что такое любовь, блогеры, артисты, б...! И что они должны в кадре делать", - заявил он.

Отметим, режиссером «Любви и блогеров» выступил Дмитрий Голумбевский, а продюсером шоумен - Владимир Остапчук. Для участия в проекте пригласили ведущих отечественных блогеров Богдана Шелудяка, Ксюшу Манекен, Анну Алхим, Настю Елисееву, Анну Тринчер, Викторию Маре и других. Сценарист фильма Алексей Приходько рассказал, что от затеи до выхода фильма на экраны прошел всего год.

Публика в большинстве своем поддержала Горбунова, согласившись с ним насчет качества нового украинского фильма. Однако, нашлись и те, кто встал на защиту актеров.

"Думаю, что это будет хуже "Свингеров"

"Актерская игра на уровне школьной сценки"

"Блин, кто им бабки даёт на это..."

"Нет слов, все по делу было сказано 🙌"

"100%! Еще одну ср*ь сняли, за которую стыдно🤦‍♀️"

"Агонь. Так им. 🔥🔥🔥"

"Правильно Алексей, таких блогеров надо гнать в шею!"

"Че такой злой, просто помоги ребятам!"

"Я вас очень уважаю как актера, однако правильно ли судить фильм, не посмотрев его? Как я понимаю, он ещё не вышел в кино. Ребята делают за свои деньги... не за налоги... ну и пусть делают 😂"

Ранее сообщалось, Тринчер в неприличном наряде хвастнула престижной наградой на красной дорожке: "Кто заметил следы от…"

Также, Сумская прижалась к известному режиссеру и заинтриговала заявлением: "Я даже боюсь..."

Politeka рассказывала, жена ведущего "Маски" Остапчука получила роль в кино, что из этого вышло: "Во всех кинотеатрах страны"