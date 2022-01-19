Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обратилась к украинцам и задала им волнующий вопрос, касающийся праздника Крещения.

Лилия Ребрик развивает свою карьеру актрисы и телеведущей, а также ведет свой блог в Инстаграм, пишет Politeka.net. В аккаунте звезда рассказывает о многом и нередко обращается к украинцам.

В новом посте звезда написала пожелания своим поклонникам в честь праздника Крещения. На фото артистка предстала в дубленке и улыбалась.

"С праздником Крещения, друзья!

Пусть на душе всегда будет радостно и тепло, мысли всегда будут светлыми и чистыми, а желания – смелыми и яркими!

Есть среди Вас храбрецы?

Кто сегодня уже погружался в прорубь? Делитесь впечатлениями! Вы для меня герои! Мое уважение и восхищение! Сердцем - с вами, телом - нет🙈🤣 #дома", - написала Лилия Ребрик.

За четыре часа публикация собрала более 9000 лайков и много комментариев.

"С праздником ❤️❤️❤️", "Вас также с праздником) я погружалась в прорубь, эмоции переполняют ❤️❤️❤️", "Вы красавица, с Крещением вас, здоровья вам", "с праздником!!!!💗💗 мои родители поехали погружаться, я болею и потому не поехала с ними(", - написали пользователи Сети.

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