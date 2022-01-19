Лилия Ребрик развивает свою карьеру актрисы и телеведущей, а также ведет свой блог в Инстаграм, пишет Politeka.net. В аккаунте звезда рассказывает о многом и нередко обращается к украинцам.
В новом посте звезда написала пожелания своим поклонникам в честь праздника Крещения. На фото артистка предстала в дубленке и улыбалась.
"С праздником Крещения, друзья!
Пусть на душе всегда будет радостно и тепло, мысли всегда будут светлыми и чистыми, а желания – смелыми и яркими!
Есть среди Вас храбрецы?
Кто сегодня уже погружался в прорубь? Делитесь впечатлениями! Вы для меня герои! Мое уважение и восхищение! Сердцем - с вами, телом - нет🙈🤣 #дома", - написала Лилия Ребрик.
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За четыре часа публикация собрала более 9000 лайков и много комментариев.
"С праздником ❤️❤️❤️", "Вас также с праздником) я погружалась в прорубь, эмоции переполняют ❤️❤️❤️", "Вы красавица, с Крещением вас, здоровья вам", "с праздником!!!!💗💗 мои родители поехали погружаться, я болею и потому не поехала с ними(", - написали пользователи Сети.
Напомним, Лилия Ребрик показала себя с новой стороны и вызвала ажиотаж
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик тронула эмоциональным признанием
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