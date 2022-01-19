Как передает Politeka.net, в Инстаграм Slavia поделилась с поклонниками эффектным кадром, сделанным на отдыхе. Как известно, начинающая звезда умчала на Кубу, где провела новогодние праздники.
На свежих кадрах певица показала, какую красотку потерял DZIDZIO. Она позировала в оригинальном купальнике с очень глубоким вырезом, впечатлив стройной фигуркой.
«Я человек лета и тепла. Люблю нежиться на солнышке, и закаляться в теплом океане. Никакой проруби! С Крещением! Сегодня надела вышитое платье (за границу всегда беру вышиванку), чтобы сделать фотосессию для Крещения. Фото получились настолько красивыми, что я решила придержать их для обложки нового трека, который скоро выйдет», - отметила артистка.
В комментариях звезде оставили несколько приятных отзывов.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
"Тело нашли в лесу": Украину всколыхнула загадочная трагедия с бизнес-леди, без мамы остались двое детей
"Прости, Дим, но уже можно рассказывать": Харлан выдала, что Дикусар скрывал на "Танцях з зірками"
Елена Кравец вывела на красную дорожку дочь-красотку: как сейчас выглядит Маша, которая с 15 лет живет отдельно
Мартыновская кардинально изменила о себе мнение фанатов «Мастер Шеф»: «В качестве судьи ей нет…»
«Богиня красоты», «Соблазнительный цветочек», «Вы такая очаровательная женщина. Хочу пожелать вам счастья», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Slavia очаровала фигурой в мокрой блузе: где отдыхает красотка.
Как сообщала Politeka, Slavia засмотрелась на кубинских красавчиков: "Поразил пластикой и...".
Также Politeka писала, что Slavia после развода засветилась в экзотической стране: "Машина времени".