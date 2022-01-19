Известная певица, бывшая жена DZIDZIO Slavia (Ярослава Притула) наслаждается отдыхом за границей, пока Украину атакуют снегопады и сильные морозы.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Slavia поделилась с поклонниками эффектным кадром, сделанным на отдыхе. Как известно, начинающая звезда умчала на Кубу, где провела новогодние праздники.

На свежих кадрах певица показала, какую красотку потерял DZIDZIO. Она позировала в оригинальном купальнике с очень глубоким вырезом, впечатлив стройной фигуркой.

«Я человек лета и тепла. Люблю нежиться на солнышке, и закаляться в теплом океане. Никакой проруби! С Крещением! Сегодня надела вышитое платье (за границу всегда беру вышиванку), чтобы сделать фотосессию для Крещения. Фото получились настолько красивыми, что я решила придержать их для обложки нового трека, который скоро выйдет», - отметила артистка.

В комментариях звезде оставили несколько приятных отзывов.

«Богиня красоты», «Соблазнительный цветочек», «Вы такая очаровательная женщина. Хочу пожелать вам счастья», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Slavia очаровала фигурой в мокрой блузе: где отдыхает красотка.

Как сообщала Politeka, Slavia засмотрелась на кубинских красавчиков: "Поразил пластикой и...".

Также Politeka писала, что Slavia после развода засветилась в экзотической стране: "Машина времени".