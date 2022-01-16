Відома співачка Slavia після розлучення з шоуменом Дзідзьо поїхала з України в екзотичну країну і показала кадри з подорожі.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Slavia (Ярослава Хома), яка багато років була дружиною виконавця і шоумена Дзідзьо (Михайло Хома), після розлучення почала багато подорожувати. Так, у своєму Instagram красуня вже показувала кадри з Америки, а тепер поділилася, що прибула на Кубу.

На нових знімках Ярослава відображена на вулицях Куби. Вона також показала кадри з ретро автомобілями, на яких встигла покататися. На знімках видно, що співачка змінила кілька нарядів, вона розпустила своє розкішне волосся і мило посміхається в камеру, коли її фотографують. Треба сказати, що красуня виглядає просто приголомшливою.

У підписі до публікації Slavia поділилася своїми враженнями від Куби: "Куба – це машина часу. З чим асоціюється Куба? Ром, сигари, ретрокари. Музика, танці, Че Гевара. Це була чудова прогулянка на ретро автомобілях". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото співачки, засинаючи її компліментами.

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