Як передає Politeka.net, Ярослава Притула є популярною співачкою, дівчина відома під псевдонімом Slavia. Артистка нещодавно заявила про своє розлучення з музикантом DZIDZIO (Михайло Хома). Наперекір розриву, вони залишаються в хороших відносинах. За словами артистки, причиною стали розбіжності в шлюбі, які вони не змогли вирішити.

Так, цього разу колишня дружина DZIDZIO опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз Slavia відпочиває в місті Варадеро на Кубі, туди артистка вирушила відпочивати на новорічні свята, і досі там. На кадрах Slavia красується на тлі океану в мокрій напівпрозорій блузці, яка відкриває вид на її приголомшливу фігуру.

Співачка продемонструвала свою витончену фігуру в різних позах в жовтому яскравому купальнику, який відмінно підкреслює її ідеальний загар.

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