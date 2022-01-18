Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина співака Dzidzio (Михайла Хоми), показала, де проводить відпочинок і ким милується під час приємного проведення часу.

Екс-дружина DZIDZIO Slavia після розлучення стала активно розвивати сольну кар'єру, пише Politeka.net. За словами артистки, чоловік не хотів їй допомагати, за словами Михайла Хоми в одному з інтерв'ю, зараз колишня дружина просить у нього порад, адже вони зберегли дружні стосунки.

На цей час співачка вирушила на Кубу. Про свою подорож Slavia розповідає в Instagram, на якому налічується 24 тисячі підписників.

Красуня ділиться яскравими кадрами свого приємного проведення часу. В одних з нових сторіс співачка задивилася на Кубинських красенів, які танцювали на сцені.

Один з хлопців вразив пластикою і розтяжкою, сівши на шпагат.

Зазначимо, раніше співачка зізналася, що не їздила на море торік. Колишня дружина Dzidzio зізналася, що у неї в 2021-ому році було дуже багато справ, і вона їх "розгрібала". Мабуть, зірка вирішила надолужити згаяне на початку цього року.

Нагадаємо, колишня дружина Дзідзьо після розлучення виїхала з України в екзотичну країну

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