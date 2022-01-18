Екс-дружина DZIDZIO Slavia після розлучення стала активно розвивати сольну кар'єру, пише Politeka.net. За словами артистки, чоловік не хотів їй допомагати, за словами Михайла Хоми в одному з інтерв'ю, зараз колишня дружина просить у нього порад, адже вони зберегли дружні стосунки.
На цей час співачка вирушила на Кубу. Про свою подорож Slavia розповідає в Instagram, на якому налічується 24 тисячі підписників.
Красуня ділиться яскравими кадрами свого приємного проведення часу. В одних з нових сторіс співачка задивилася на Кубинських красенів, які танцювали на сцені.
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Зазначимо, раніше співачка зізналася, що не їздила на море торік. Колишня дружина Dzidzio зізналася, що у неї в 2021-ому році було дуже багато справ, і вона їх "розгрібала". Мабуть, зірка вирішила надолужити згаяне на початку цього року.
Нагадаємо, колишня дружина Дзідзьо після розлучення виїхала з України в екзотичну країну
Також Politeka повідомляла, що екс-дружина Дзідзьо SLAVIA в мініатюрному купальнику поніжилася під кубинським сонцем
А ще Politeka писала, що екс-дружина DZIDZIO в червоному купальнику позувала на каменях