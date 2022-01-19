Как передает Politeka.net, в Инстаграм Тина Кароль опубликовала сторис, в которых обратилась к своим поклонникам. Певица выглядела потрясающе – она предстала в корсете с очень глубоким и необычным декольте. Яркий макияж подчеркнул внешность эффектной блондинки. Показательно, что артистка отказалась от традиционной красной помады и позировала с бежевым оттенком помады.
Судя по всему, Тина Кароль очень устала на съемках, на что решила пожаловаться своим поклонникам. Она надула губки и стала показывать тех, кто заставляет ее продолжать работать.
«Надо мной издеваются. Меня держат в заложниках. Я констатирую этот факт. Делают это эти люди. Пожалуйста, спасите меня, накормите меня. Это издевания. Я так больше не могу, не издевайтесь», - обратилась певица к своим поклонникам.
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Напомним, что Тина Кароль игриво покрасовалась перед зеркалом: "Задела все струны".
Как сообщала Politeka, Кароль устроила роковую битву лучших образов: эффектные кадры.
Также Politeka писала, что Кароль в платье с разрезом засветилась на сцене с красавцем: "Тина и Анри, вы…".