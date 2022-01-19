Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Тіна Кароль показує свої модні образи досить регулярно і набагато частіше, ніж раніше. Тепер зірка також часто бере участь в різних фотосесіях, тому не приховує, що їй подобаються трендові вбрання.
Цього разу шанувальники вирішили порівняти відразу кілька образів Кароль у синіх відтінках, які їм запам'яталися найбільше. Оскільки зірка робить акцент на чомусь одному, за межі пристойності вона не переходила.
Скромні вирізи, сіточка або навіть наряд з тонкої тканини все одно приховали зайве.
"Колір Синій💙 який образ в синьому вам подобається найбільше?👇 » - сказано в підписі.
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"Перший подобається 🔥; Всі подобаються😍, але перший просто обожнюю🤤 🔥; 1 і 4 просто вогонь а так все добре сидять; всі шикарні❤️🔥; прекрасна у всіх💙; 1 and 2 😘; 1,4 😍; 2 ,3🔥; всі суперські".
Причому досить часто виконавиця стала слідувати трендам і повторювати різні челенджі, які влаштовують в мережі. Цього разу вона вирішила наочно показати два своїх "я". З одного боку Кароль позувала в зручному і простому одязі - в кофті і джинсах, розпустивши локони.
А з іншого, по той бік відображення в дзеркалі, позувала вже "нова" Тіна - в чорній елегантній сукні без принтів. Причому артистка також влаштувала досить Спокусливі танці.
Нагадаємо, що Тіна Кароль засвітилася від щастя поруч з грузинським красенем:"Дан Балан вже не той".
Також Politeka писала, що Кароль в сукні з розрізом вразила яскравим виглядом:"Тіна і Анрі, ви прекрасні".
А ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль грайливо покрутилася перед дзеркалом:"зачепила всі струни душі".