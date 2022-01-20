В Украине стартовал Национальный отбор на международный конкурс "Евровидение-2022", в сети раскрыли имена, кто может стать ведущим.

Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на издание Muzvar.

Так, на этот раз сообщили, кто может стать ведущим Национального отбора на Евровидение-2022. Стало известно, что есть несколько кандидатов, которых рассматривают. Ими стали Злата Огневич, Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Сергей Притула. Также известно, что Нацотбор на Евровидение-2022 будет вести звездный дуэт.

Стоит отметить, что вскоре телеканал "Суспільне" объявит, кто станет ведущим и членов жюри. Финал отбора на Евровидение 2022 года состоится 12 февраля.

Напомним, что в финале Национального отбора на Евровидение-2022 примут участие: Wellboy, Alina Pash, FIZRUK (Виктор Романченко), Cloudless, The Blue Antik, Gorim!, Восток/Запад, Юлия Тимочко, Michael Soul, АНТА.

Как известно, в прошлом году победу одержала группа "Maneskin" из Италии, поэтому конкурс пройдет в этой стране, в городе Турин.

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