Как сообщает Politeka.net, популярная Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина Вселенная", сейчас активно общается с поклонниками и любит показывать в Инстаграм самые разные моменты из жизни. Причем девушка также не скрывает тему личной жизни.
Как известно, недавно победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях поделилась печальной новостью. Она разошлась со своим бойфрендом, которого скрывала от пользователей Инстаграм.
2Хотела бы вернуть отношения? Не долго он смог без тебя, обидно" - сказано в вопросе.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
Победительницу "Х-Фактора" Аиду Николайчук неожиданно "похоронили" в Сети: "Оборвалась жизнь..."
Трагедия на украинском предприятии, найдены тела сотрудников: "В холодильной камере..."
Не стало звезды "Моей прекрасной няни": "Создал десятки ярких образов в кино и театре"
Найдено тело 11-летнего Максима через пять месяцев поисков: держали в подвале
«Отношения с бывшим вернуть бы не хотела, но я благодарна тем отношениям, но они закончены точкой. Мой мужчина будет со мной, я в этом не сомневаюсь, прошлым не живу. Не знаю, есть ли у него отношения. Я не знаю и мне не интересно, претендуете на место? Мы не общаемся».
Отметим, на расстоянии пара встречаться не смогла.
"Сложно встречаться на расстоянии, когда физически не можешь присутствовать в жизни человека. А для нас обоих это было важно. Мы были сконцентрированы на работе и карьере и потеряли связь", — поделилась Анна.
Также Неплях, показала, как веселилась на отдыхе.
«Коротко о моём желании уезжать😭» - пишет Анна под соблазнительными кадрами. На них она позирует в белой мокрой рубашке, которую оставила лишь частично застегнутой. Причем на кадрах можно заметить, как девушка нежится в такую погоду – ей просто не хочется уезжать.
Напомним, В сети всплыли фото "Мисс Украина Вселенная" Неплях в подростковом возрасте: "С детства готовилась к...".
Как сообщала Politeka, "Мисс Украина Вселенная" Неплях в нескромном наряде удивила выбором принта: "Главная тигрица в этом году".
Также Politeka писала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях показала, какой была в ранней молодости и до увеличения губ: фото.