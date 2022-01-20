Известная модель и блогерша Анна Неплях, которая недавно устроила роскошный отдых в Мексике, решила высказаться о личной жизни.

Как сообщает Politeka.net, популярная Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина Вселенная", сейчас активно общается с поклонниками и любит показывать в Инстаграм самые разные моменты из жизни. Причем девушка также не скрывает тему личной жизни.

Как известно, недавно победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях поделилась печальной новостью. Она разошлась со своим бойфрендом, которого скрывала от пользователей Инстаграм.

2Хотела бы вернуть отношения? Не долго он смог без тебя, обидно" - сказано в вопросе.

«Отношения с бывшим вернуть бы не хотела, но я благодарна тем отношениям, но они закончены точкой. Мой мужчина будет со мной, я в этом не сомневаюсь, прошлым не живу. Не знаю, есть ли у него отношения. Я не знаю и мне не интересно, претендуете на место? Мы не общаемся».

Отметим, на расстоянии пара встречаться не смогла.

"Сложно встречаться на расстоянии, когда физически не можешь присутствовать в жизни человека. А для нас обоих это было важно. Мы были сконцентрированы на работе и карьере и потеряли связь", — поделилась Анна.

Также Неплях, показала, как веселилась на отдыхе.

«Коротко о моём желании уезжать😭» - пишет Анна под соблазнительными кадрами. На них она позирует в белой мокрой рубашке, которую оставила лишь частично застегнутой. Причем на кадрах можно заметить, как девушка нежится в такую погоду – ей просто не хочется уезжать.

Напомним, В сети всплыли фото "Мисс Украина Вселенная" Неплях в подростковом возрасте: "С детства готовилась к...".

Как сообщала Politeka, "Мисс Украина Вселенная" Неплях в нескромном наряде удивила выбором принта: "Главная тигрица в этом году".

Также Politeka писала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях показала, какой была в ранней молодости и до увеличения губ: фото.