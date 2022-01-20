Известная певица и актриса Анна Тринчер после пластической операции рассказала, что думает о рождении детей.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер рассказала поклонникам, собирается ли рожать детей после того, как увеличила грудь.

В своих Instagram-сторис Анна ответила на вопрос от поклонников о том, как она собирается кормить детей грудью после того, как вставила имплантаты.

"Еще один топ вопрос о кормлении грудью. Во-первых, ближайшие десять лет я не планирую детей, а то и вообще их не планирую. Во-вторых, с силиконовой грудью можно кормить и это абсолютно ничему не вредит. У меня есть живые примеры", - рассказала Тринчер.

"Кто вам рассказал такой бред?", - подписала сторис певица, обращаясь к своим поклонникам, которые задают ей этот вопрос.

Отметим, ранее Анна рассказала фанатам, что операция обошлась ей в 6 тысяч долларов, это около 170 тысяч гривен. Также девушка призналась, что реабилитация дается ей очень непросто, тогда как сама операция прошла успешно и безболезненно.

Напомним, Тринчер после операции резко ответила на критику ее новой сумочки за почти 4 тыс. долларов: "Вам не нужно понимать".

Как сообщала Politeka, Тринчер с накладными "дыньками" рассказала о главной проблеме перед операцией: "Не могу определиться".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер в больнице столкнулась с печальными реалиями жизни: "На все мои просьбы...".