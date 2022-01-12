Известная певица и актриса Анна Тринчер показала себя в кабинете врача и рассказала о главной проблеме перед операцией по увеличению груди.

Как сообщает Politeka.net, известная певица и блогерша Анна Тринчер, которая недавно стала невестой блогера Александра Волошина, не скрывает от поклонников, что собирается увеличить грудь. Так, девушка уже показывала кадры с консультации с врачом, куда пришла вместе с женихом. А теперь девушка уже готовится к операции и поделилась в Instagram-сторис своей проблемой – она не может определиться с размером.

В сторис Анна выложила снимок, на котором позирует в коротком красном топике, под которым видно накладную грудь. "Я пошла еще раз на консультацию. Не могу определиться с размером", - подписала кадр певица.

Также Тринчер поделилась с фолловерами, что противопоказаний к подобной операции у нее нет.

По словам блогерши, она читает отзывы и старается добыть любую информацию и учесть все нюансы об операции, наркозе, врачах. "Уже мечтаю встретится с анестезиологом", - подписала еще одну сторис Аня.

Напомним, Тринчер пожаловалась на своё состояние перед операцией: "Пришли результаты анализов...".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер в чулках и неприличных позах вызвала ажиотаж: "Ого, как голодна".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер с женихом на костылях сбежали из больницы: "Уматываем поскорее".