Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер является успешной блогеркой и певицей в Украине. Звезда недавно согласилась выйти замуж за коллегу-блогера Александра Волошина. Недавно молодому человеку сделали операцию на колене в больнице. Как оказалось, что Андрей разорвал крестообразную связку во время игры в футбол и без вмешательства врача не обошлось. На новых кадрах Анна пожаловалась на условия в больнице, где лежит любимый.

"Я ненавижу государственные больницы. В прошлом году я лежала по разным причинам и каждый раз было как испытание!", - написала Анна Тринчер.

На следующем сторис звезда решила рассказать о медперсонале:

"С трех дней два раза нам попался замечательный медбрат. Причем первый раз это был мужчина и второй раз был это мужчина. Но во второй день нам попалась такая... Просто к ней невозможно обратиться, все что я просила - это делалось с таким одолжением, как будто я задолжала ей миллион долларов и не возвращаю третий год. И делала мне обезболивающее так сложно, как будто не обезболивающее идет делать, а убивать кого-то. На все мои просьбы был полный игнор, полное отвращение...".

На еще одном сторис Анна рассказала, что у Александра были проблемы с санитаркой:

"Потому, то что Саша поссорился с одной из санитарок - я нисколько не удивилась. И была рада, что мы наконец-то переезжаем домой".

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