Как пишет Politeka.net, 38-летняя знаменитость поделилась новыми кадрами в своих сториз. Как известно, в начале года Осадчая со своим мужем Юрием Горбуновым и их старшим сыном Иваном отправилась в Таиланд. Семейство весело проводило время на курорте и делилось яркими кадрами, сделанными на фоне пляжа и джунглей.
Однако, на днях их отпуск закончился. Осадчая поделилась нарезкой коротких видеороликов, на которых показала, как они с мужем и сыном летели домой. Ведущая рассказала, что полет был комфортным.
«Вернулась к активной работе. Но путь домой был тоже чудесным и комфортным», - написала ведущая.
На кадрах они с Горбуновым расслабленно сидят в самолете, наслаждаясь фильмами и едой на борту.
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А на новых фото из Украины Осадчая уже позировала в роскошном образе для съемок. На одном из снимков ведущая была одета в черный пиджак с рукавами необычного кроя и глубоким декольте. Ее образ дополняли сверкающие серьги, ожерелье из страз и вечерний макияж. Судя по всему, этот образ Осадчая выбрала для съемок «Голосу країни».
На втором снимке ведущая примерила черное платье с открытыми плечами и ключицами, которое сделало ее образ очень женственным.
«Отдыхала? Теперь работай», - обратилась сама к себе ведущая.
Напомним, Осадчая похвасталась сюрпризом от Горбунова в честь особенной даты.
Как сообщала Politeka, Осадчая в роскошном платье-вышиванке показала молодую маму и красивого отца.
Также Politeka писала, что Горбунов показал пятимесячного сына от Осадчей, Полякова растаяла.