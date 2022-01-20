Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является успешной украинской телеведущей и супругой Юрия Горбунова. У звезды есть трое сыновей, старший Илья от первого брака, а младшие Иван и Даниил от Юрия. Несмотря на недавние роды Катя радует своей роскошной фигуркой, а также вернулась сразу к работе. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Катя появилась рядом с Юрием Горбуновым. А с другой стороны стояли Анна Осадчая и Александр Осадчий - родители телеведущей. Все четверо улыбались, позируя для фотографии.
"Семья вместе", - написала Осадчая.
На следующем сторис Катя показала, как выступала группа KAZKA с солисткой Александрой Зарицкой.
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"У вас сегодня был еще один участник группы, отыграл весь концерт", - написала Осадчая и показала сына Ивана, который сидел за клавишным инструментом.
Также семейное фото Осадчей появилось на страничке 1+1. На первом фото Катя была только с Юрием, а на втором и с родителями.
Напомним, Осадчая в элегантном костюме после Таиланда показала, как снимала первый в новом году выпуск "Світського життя"
Также Politeka сообщала, что Осадчая сравнила закаты солнца в Таиланде и в Украине: что из этого вышло
А еще Politeka писала, что Горбунов после райского отдыха в Таиланде поразил разочарованным видом в Киеве