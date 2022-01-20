Телеведущая Катя Осадчая, которая замужем за Юрием Горбуновым, показала своих маму и папу, поделившись семейными фото.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является успешной украинской телеведущей и супругой Юрия Горбунова. У звезды есть трое сыновей, старший Илья от первого брака, а младшие Иван и Даниил от Юрия. Несмотря на недавние роды Катя радует своей роскошной фигуркой, а также вернулась сразу к работе. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Катя появилась рядом с Юрием Горбуновым. А с другой стороны стояли Анна Осадчая и Александр Осадчий - родители телеведущей. Все четверо улыбались, позируя для фотографии.

"Семья вместе", - написала Осадчая.

На следующем сторис Катя показала, как выступала группа KAZKA с солисткой Александрой Зарицкой.

"У вас сегодня был еще один участник группы, отыграл весь концерт", - написала Осадчая и показала сына Ивана, который сидел за клавишным инструментом.

Также семейное фото Осадчей появилось на страничке 1+1. На первом фото Катя была только с Юрием, а на втором и с родителями.

Напомним, Осадчая в элегантном костюме после Таиланда показала, как снимала первый в новом году выпуск "Світського життя"

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