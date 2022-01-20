Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году Катя Осадчая объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова, с которым у них есть два сына - 5-летний Иван и 5-месячный Данила.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая показала себя с букетом роскошных розовых цветов. Телеведущая рассказала, что их младшему сыну Даниле исполнилось уже 5 месяцев.

"А еще нашему Даниле уже 5 месяцев. И папа пришел с цветами", — поделилась Катя Осадчая.

Также Юрий Горбунов опубликовал фото с сыном и поздравил его.

"Сегодня нам 5 месяцев!! Так все быстро!! Расти сыночек здоровым и счастливым!!", — пожелал Юрий Горбунов.

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