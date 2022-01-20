Бизнесмен Александр Топольский, который станет главным героем нового сезона шоу «Холостяк», порадовал поклонниц новым селфи и обратился к читателям с вопросом.

Как пишет Politeka.net, 32-летний предприниматель, который в скором времени начнет поиски своей любви на украинском телевидении в 12-м сезоне проекта «Холостяк», поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.

В нем Топольский опубликовал селфи, сделанное в роскошном интерьере. За спиной у «холостяка» можно было увидеть большое окно во всю стену и стеклянную дверь на балкон с видом на море. В помещении также можно было заметить лифт.

Сам Топольский позировал с улыбкой прямо перед камерой. Бизнесмен был одет в строгий костюм с черной рубашкой.

«Если бы вы могли путешествовать куда угодно прямо сейчас, куда бы вы полетели и почему?», - обратился предприниматель к своим подписчикам.

Люди тут же принялись комментировать.

«Прошлое) а потом в далёкое будущее) интересно что нас ждёт», «Свадебное путешествие на Мальдивах», «Грузия) там говорят вкусная еда, хорошее вино, гостеприимные люди, красивые виды, природа, горы», «Скажу, если подарите поездку туда», «В Париж в город любви», «Не главное куда, главное с кем», - пишут люди.

Напомним, новый "Холостяк" Топольський разочаровал внешностью на новом фото.

Как сообщала Politeka, Топольский из нового "Холостяка" позаигрывал с невестами сияющей улыбкой.

Также Politeka писала, что новый "Холостяк" Топольский удивил признанием, что пообещал себе в новом году.