Как сообщает Politeka.net, главный герой 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Алекс Топольский набирает популярность в сети. Новые подробности о »Холостяка" появились на странице телеканала СТБ в Инстаграм.

Алекс Топольский, пишут в посте, считает очень важным помогать бездомным животным. Он постоянно подкармливает их и переводит деньги в приюты. Более того, Алекс сам хозяин пса, взятого из приюта. Его зовут Кингстон и ему 4 года.

"Я никогда не понимал необходимость заводить собак только с хорошей родословной за немалые деньги. По-моему, спасти жизнь животному, взяв из приюта, намного КРУЧЕ... Если вы решитесь на такой ответственный шаг, спасите жизнь животного из приюта», ― убежден Алекс Топольский.

Такая позиция "Холостяка" пришлась по душе многим пользователям сети.

"Достойный холостяк! За помощь животным мне она уже нравится», «Это круто», - пишут в комментариях.

Вместе с тем не обошлось и без комментариев о внешности Алекса Топольского. Однако тут мнения разошлись.

"Стремный на вид он", - появился комментарий.

Напомним, новый "Холостяк" Топольский удивил признанием, что пообещал себе в новом году: "Будет приносить доход".

Как сообщала Politeka, известный ведущий засветил самую главную женщину нового "Холостяка" Топольского: как ее зовут и кто она.

Также Politeka писала, что новый "Холостяк" Топольский разбудил своих "волчиц" видом в рубашке: "Стало холодно".