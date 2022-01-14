Алекс Топольский, который стал новым "Холостяком" поделился в соцсети очаровательным фото и рассказал об улыбках и как они влияют на жизнь.

Как сообщает Politeka.net, набирающий популярность новый главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк" Алекс Топольский поделился в своем Instagram очаровательным фото.

На новой фотографии красавчик запечатлен в интересной локации, похожей на просторное кафе, он сидит за столиком и мило улыбается. Перед камерой Алекс появился в бежевых брюках и голубой футболке, его кудри небрежно уложены.

В подписи к публикации Топольский написал: "Слышу я в ответ, да вот так вот взяли и улыбнулись, когда столько проблем и хлопот… понимаю. Однако, учеными доказано, что улыбка положительно влияет на весь организм и может сделать вам долларовым миллионером. Улыбка доставляет столько удовольствия, что даже шоколад не может с ней сравниться. Ученые говорят, что одна улыбка вызывает такую же стимуляцию, что и две тысячи плиток шоколада. Только вдумайтесь в эту цифру! И никаких лишних калорий!".

"Улыбаемся и машем", "Красивая улыбка", "Улыбка, залог моего настроения", - пишут в комментариях к фото Алекса.

Напомним, Новый "Холостяк" Топольский удивил признанием, что пообещал себе в новом году: "Будет приносить доход".

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