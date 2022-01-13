Как сообщает Politeka.net, 32-летний красавчик Александр Топольский, который стал героем нового сезона шоу "Холостяк", активно ведет свой облог в Instagram, где делится с фанатами подробностями своей жизни и яркими кадрами.

Так, в этот раз Алекс выложил на своей странице милое фото, а в подписи к нему рассказал, что пообещал самому себе в новом году. На снимке красавчик позирует в стильной темной рубашке с короткими рукавами, его кудри аккуратно уложены, а взгляд устремлен прямо в объектив.

В подписи к фотографии Топольский написал: "В 2022 году я себе обещаю, что буду всегда заниматься только тем, что мне в кайф, и это будет у меня получаться так классно, что мне это будет приносить доход! Поделитесь одной из своих самых ярких новогодних резолюций? Жду".

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