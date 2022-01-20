Как передает Politeka.net, Владимир Завадюк является известным продюсером телеканала "1+1" и таких шоу на нём как "Танці з зірками", "Маскарад" и нового сезона шоу "Голос країни". Судьями шоу стали Ольга Полякова, Потап, Святослав Вакарчук и Надя Дорофеева.
Так, на этот раз продюсер опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Владимир Завадюк засветился с Надей Дорофеевой в обновленном образе. Также, он раскрыл, когда выйдет премьера шоу "Голос країни". Дорофеева кардинально сменила прическу, волосы стали темнее и у неё появилась челка.
"Мы с Надей Дорофеевой ждем вас на премьеру "Голос країни" 23 января в 21-00 на телеканале "1+1".", — рассказал продюсер телеканала Владимир Завадюк.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Какая Надя красивая", "Классные!", "Ждем".
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