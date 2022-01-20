Пользователи Сети по-разному реагируют на обряд, который стал для некоторых традицией - звезды присоединились к действу, и вот, что из этого вышло.

В православной вере сложилась традиция, по которой 19 января нужно окунаться в прорубь, передает Politeka.net. Примечательно, что не все представители церкви поддерживают такое действо ведь, по их словам, нет ни одного предписания на это.

Однако миллионы людей продолжают погружаться в воду, в том числе и звезды. В Сети опубликовали фото и видео, на которых украинские артисты Сергей Бабкин и его жена, Арсен Мирзоян, и шеф-повар Эктор Хименес-Браво искупались в разных водоемах. (Чтобы посмотреть все, доскролльте до конца страницы)

Примечательно, что представители шоу-бизнеса в основном попали под шквал критики украинцев.

"Еще раз убеждаюсь, что между праздником Крещения и голой за**ицей - нет ничего общего", "Кроме Эктора ни одной "звезды" так и не увидела 🤔🤦 ", "Солоха погружалась или, как там говорят, показывала свои прелести? Надо выход из проруби назвать - "окорочком вперед" греха набралась", "Показушничество😥😡 противно... особенно 4 видео... ничего святого . Цирк....", "Ох как Солоху перекосило - идет боком..😂".

Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян признался, по чему соскучился за границей

Как сообщала Politeka, жена Бабкина после рассказов мужа об изменах показала, как светится от счастья

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из «Мастер Шеф» откровенно рассказал о своих ошибках в бизнесе