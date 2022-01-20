Арсен Мирзоян перед новыми выступлениями отправился вместе с женой Тоней Матвиенко и дочкой Ниной в Египет, передает Politeka.net.

Артист решил показать, как проводит время с семьей. В частности, на фото в Инстаграм певец купался с единственной дочкой в бассейне с прозрачной водой.

"Завеялся перед туром…

Но уже хочу борща, сала и чеснока :)", - написал Арсен Мирзоян.

Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев.

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"Ждем в Киеве ❤️", " Ооооооо...третья фотка это для меня", - написали пользователи Сети.

Отметим, Арсен Мирзоян имеет двух сыновей от первого брака, а 15 января 2016 года Антонина Матвиенко родила ему дочь Нину. В одном из интервью артист признался, что хочет быть дочке верным другом. По словам артиста, в воспитании он руководствуется любовью.

"Я только слушаюсь и подчиняюсь. В конце концов, у принцессы должен быть свой рыцарь. Вот он я. Купил коня, латы, копье и готов сражаться с драконами", – рассказал музыкант.

арсен мирзоян

Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян решил не скрывать эмоций на фоне слухов о разводе с женой

Как сообщала Politeka, Матвиенко на отдыхе с дочкой и Мирзояном показала лицо крупным планом и без мейка

Также Politeka писала, что Мирзоян, ушедший из семьи ради Тони Матвиенко, обратился к единственной дочери