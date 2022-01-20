Знаменитости стараются подчеркнуть свою красоту яркими образами на сцене, съемках и разных мероприятиях, передает Politeka.net. Некоторые из них такие яркие и эффектные, что запоминаются надолго.
Однако в жизни артистки предпочитают удобный стиль, о чем свидетельствуют фото, обнародованные в одной из групп. (Чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы)
В посте представлены Надя Дорофеева, Оля Полякова, Настя Каменских и другие.
"А у нас здесь настоящий звездный батл: сценический образ против обыденного 💫", - написали авторы поста.
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Публикация быстро собрала более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи Сети высказались, кто им больше всего понравился.
"Конечно же, Ира Билык🔥🔥🔥", "Дашаааа!!!! ❤️❤️❤️", "Ирочка Билык 🔥🙌", "Надя😍", "Полякова🔥", "Полякова бесподобная, просто бомба!", "В повседневной жизни все выглядят лучше, живее, а сценический образ придает яркости", - написали пользователи Сети.
Напомним, Надя Дорофеева сверкнула загорелым животиком, чтобы показать свою идиллию с Дантесом
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