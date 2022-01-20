Как передает Politeka.net, Ирина Билык известная украинская певица. Она прославилась не только благодаря своему таланту композитора и исполнительницы, но также и своим скандальным поведением. Как известно, недавно Ирина Билык официально развелась со своим 5-ым мужем Асланом Ахмадовым.
Так, на этот раз артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Ирина Билык активно общается со своими поклонниками. Певица решила помочь советом и рассказать, как жить после того, как от тебя ушел мужчина.
"Соберитесь с силами, жизнь не заканчивается, всё еще впереди, ваш человек вас обязательно встретит. И не суетитесь, обдумайте план новой жизни. Я обещаю вам, что каждый новый всегда лучше предыдущего. Усовершенствуйтесь и результат не заставит вас долго ждать", — дала совет Ирина Билык.
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