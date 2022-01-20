Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась в своем Инстаграм новым постом. В нем она напомнила подписчикам о том, как важно верить в свою уникальность.
«Важно не потерять веру в себя и в то, что ты особенный! Уникальный. Неповторимый и абсолютно прекрасный! Каждый из нас!», - эмоционально написала Саливанчук.
Она рассказала, что ей эту идею в свое время привили родители.
«Я проношу сквозь года эту мысль и каждый раз благодарю родителей, что они вложили это в меня. Благодарю себя, что смогла понять и вырастить ещё больше!», - добавила актриса.
Она также отметила, что ощущение своей неповторимости вдохновляет и мотивирует двигаться вперед.
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Этот пост Саливанчук сопроводила своими новыми снимками. На них актриса позировала в кожаных штанах и коротком топе, который эффектно подчеркнул ее фигуру. На одно плечо артистка небрежно накинула стильный пиджак. Ее образ дополнили многочисленные украшения.
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