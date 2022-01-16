Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала поклонникам, как справляется с материнством.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук часто делится с поклонниками личными фото и видео, а также рассказывает о себе и семье.

В этот раз Саливанчук решила ответить на вопросы поклонников. Так, фанаты актрисы поинтересовались, как она справляется с "выгоранием" материнства.

"Провожу один вечер и ночь с мужем в гостинице и на утро все хорошо", - рассказала Анна.

Напомним, что в браке с Александром Божковым Саливанчук воспитывает двух сыновей - Глеба, который родился в 2015 году, и Никиту, которого родила 1 сентября 2020 года.

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