Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук часто делится с поклонниками личными фото и видео, а также рассказывает о себе и семье.
В этот раз Саливанчук решила ответить на вопросы поклонников. Так, фанаты актрисы поинтересовались, как она справляется с "выгоранием" материнства.
"Провожу один вечер и ночь с мужем в гостинице и на утро все хорошо", - рассказала Анна.
Напомним, что в браке с Александром Божковым Саливанчук воспитывает двух сыновей - Глеба, который родился в 2015 году, и Никиту, которого родила 1 сентября 2020 года.
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
Остановилось сердце заслуженного артиста Украины: что известно о трагедии
"Мастер Шеф", Ярославский на фоне разговоров о романе с Мартыновской заинтриговал видом в "свадебном" костюме: "Готовлюсь..."
Узерли из "Великолепного века" показала лицо без макияжа после неудачного эксперимента: "Перекачала"
Знаменитая певица решила уйти из жизни после трагедии с сыном: «Намерена найти Шейна»
Ранее Politeka сообщала, что жена продюсера Квартал 95 с красными потеками на лице рассказала о пережитом: "Плакала и кричала "мама".
Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" в эффектном платье высказалась, почему она неподражаема: "Смогла понять...".
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" наглядно показала, насколько поправилась за праздники: "Я наела...".