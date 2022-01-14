Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является успешной актрисой и женой продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова. У пары есть двое детей - Глеб и Никита. Актриса сыграла роли в десятках картин, а также постоянно выступает в театре. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Задайте мне вопрос", - предложила Анна Саливанчук поговорить фантам в сторис Инстаграм.

"Анна, какая роль была самой тяжелой для вас?", - спросил фанат.

Саливанчук в ответ опубликовала фото, где был в гриме и с раной на лице.

"Порох и дробь, меня изнасиловали по роли, но страшно было так как будто по настоящему, больше не соглашусь на такие роли. Я плакала и кричала мама по настоящему, а режиссер говорит, как ты классно сыграла", - написала Анна ав ответ.

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