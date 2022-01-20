Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Мейхер давно известна не только как певица, но еще и как актриса, а также основательница собственного бренда одежды. Знаменитость не только придумывает наряды, но и любит их демонстрировать на себе.
В новой публикации Мейхер рассказала, что часто замечает, как люди искусства вдохновляются произведениями прошлого.
«Давно стала наблюдать, как в разных творческих направлениях, проявлялись интересы к прошлому времени», - заметила певица.
Она призналась, что тоже не стала исключением.
«Если стиль одежды— то часто черпаю вдохновение в восточном географическом направлении, как правило кимоно, или арабские стилистические элементы», - поделилась Мейхер.
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На фото она позировала в новом красном платье собственного производства. Свободный наряд кокетливо спадал с ее плеч, а глубокий разрез на юбке выглядел очень эффектно.
Поклонники Мейхер не смогли пройти мимо ее поста.
«Самая красивая из ВИА ГРЫ», «Обожаю ВИА Гра, где была Надежда Мейхер», «Меня больше всего вдохновляют попытки заглянуть и предугадать будущее», «Конечно, аля 90-е кроссы, бейсболка и музыка на плеере в основном евродэнс», «Шикарное», - пишут люди.
Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер пленила чувственным видом в платье с перьями.
Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер изумила смелым образом в сетчатых колготках.
Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер в смелом наряде показала рога в новой фотосессии.