Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер является популярной украинской певицей, которая долгое время блистала в группе ВИА Гра. В 2011 году звезда покинула группу и теперь занята сольным творчеством, а также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новых фото Надя была в пальто и колготках. Звезда выставила ножки, демонстрируя их красоту.

"Вдохновение – это умение приводить себя в рабочее состояние"

Посмотрите на людей, которые занимаются ненавистной работой. Этим людям все равно, качественно они выполняет свою работу или же нет. Их интересует только зарплата и ничего более. Работа для таких людей – самая настоящая каторга, а жизнь – лишь то время, которое остается у них после этой нелюбимой работы", - рассказала Мейхер.



Также Надя решила отметить, что люди, которые заняты любиым делом - они лучше себя проявляют и постоянно двигаются вперед. Как добавила звезда, она знает об этом из первых рук.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Надя, восторгаюсь. Ценю. Люблю", "Золотые слова", "Добавлю, что зарплата таких горе-работников всегда маленькая", "Успехов во всех начинаниях", "Работа должна радовать, или по крайней мере на напрягать!!", "По - доброму завидую тем, кто любит свою работу. Такая редкость", "шикарная, невероятная, потрясающая", "вау, ну просто слов нету, все кончились, лишь только эти остались , да да да, котик, это все ты П.С. у меня сердечко скоро выскочет из груди и пойдет кк тебе на встречу богиня красоты"

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