Дочь Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте похвасталась веселым времяпрепровождением с бывшим мужем своей мамы, Филиппом Киркоровым.

Кристина Орбакайте нередко проводит время с бывшем мужем своей мамы Филиппом Кирокровым, и хвастается кадрами в Инстаграм. В этот раз звезда поделилась позитивным видео из Майами, в котором не могла удержаться от смеха. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Артистка показала машину Тесла, у которой открытые двери напоминали крылья, из-за чего Филипп Киркоров стал подражать ей, размахивая руками.

"Здравствуй! Летучая мышка!", - со смехом произнес Филипп Киркоров, еще больше рассмешив Кристину Орбакайте и остальных.

"Просто весело! ✌🏻🦇", - подписала видео певица.

Публикация быстро собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Фил.. one love 👏😂 вечный двигатель))", "Приятно видеть, что у Кристины и Филиппа добрые, дружеские отношения!😊👏", "Прекрасно. Ничто человеческое им не чуждо. Это ещё раз говорит о том, что все мы одинаковые, несмотря на популярность или доход. И это здорово!", "как брат с сестрой", "50 лет женщине такие видео", - написали пользователи Сети.

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