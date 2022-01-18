Дети певцов Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Лиза и Гарри, умилили поведением с матерью - пользователи Сети не смогли сдержать эмоции, а некоторые заметили странную деталь.

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина с самого раннего возраста завоевали большую популярность, передает Politeka.net. В Сети появляются фан-группы, посвященные детям, в которых регулярно публикуют видео, в том числе, там, где они с родителями.

Так, в одном из новых видео Алла Пугачева обнимала Лизу и Гарри, которые умилили поведением с матерью. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

За два часа публикация собрала более 5000 просмотров и много комментариев. Одни пользователи Сети с восхищением наблюдали за ребятишками и их мамой, а другие - наоборот подметили интересную особенность.

"Заботливая мама❤❤❤👍👍👍", "Никогда не целует детей", "мне тоже это кажется странным - всегда отворачивает лицо …ну да каждый по-своему", "Мне 62 года у меня трое детей и 11 внуков и никогда на людях не целовала и лобызала детей, внуков", "Холодные объятия, ни ласки не чувствуется, ни нежности, может так мне показалось!", - написали комментаторы.

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