Легендарная певица Алла Пугачева, которая замужем за Максимом Галкиным, засветилась на фото без фильтров и пластики лица.

Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является легендарной артисткой. В сети часто идут споры по поводу её внешности, поскольку певице уже 72 года и она поражает своим моложавым видом.

Так, на этот раз на фан-странице легендарной певицы в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадре продемонстрировали Аллу Пугачеву, которая грустно смотрит в сторону. Стоит отметить, что на фото артистка вовсе без фильтров и пластики.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Смелое фото 👌. Красивая внутри и снаружи. Классная талантливая, мудрая, смелая, всеми любимая", "Хочешь не хочешь придется грустить жизнь уже коротка", "Алла Борисовна, Вы классная!", "Другое поколение, однако восхищает меня всю жизнь с раннего детства", "Наконец-то "женщина которая поёт" похожа на себя, ту которую я помню и без фильтров", "Сколько задумчивости во взгляде...".

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